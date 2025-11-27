Schlein vuol comandare ad Atreju dai che torna la naja e il Black Friday | quindi oggi

- Fermi tutti, Amnesty International non è più “pacifista” senza condizioni. È una notizia clamorosa. Oggi infatti hanno detto che il patto per fermare le ostilità in Ucraina va bene ma “non a qualsiasi costo”. Insomma, per la segretaria generale Agnès Callamard: «Quotidianamente dall'Ucraina arrivano notizie tragiche sulla sofferenza della popolazione che, nonostante questo, continua a mostrare coraggio e resilienza di fronte ai crimini della Russia. Ogni credibile prospettiva di una fine della guerra di aggressione russa è benvenuta. Ma una cessazione duratura dei combattimenti non dovrà arrivare a qualsiasi costo, specialmente se questo costo sarà l'impunità per chi ha commesso il crimine di aggressione e altri crimini di diritto internazionale o un compromesso rispetto ai principi fondamentali di un ordine basato sul rispetto delle leggi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

