Schlein | Serve salario minimo lo conferma anche il rapporto Svimez Ma la destra continua a bloccarlo

“Oggi il rapporto Svimez chiarisce che il potere d’acquisto dei salari degli italiani è sceso di 10 punti dal 2021, specialmente al sud, meno al nord 8,2. In altri paesi quello che ha aiutato le famiglie a reggere il peso dell’inflazione e il caro bollette è stato il salario minimo che qui ancora dobbiamo approvare, perché la destra continua a bloccare la nostra iniziativa, quella delle opposizioni, che porteremo avanti”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della presentazione de “Il libro segreto di Casapound” di Paolo Berizzi a Roma. L'articolo Schlein: “Serve salario minimo, lo conferma anche il rapporto Svimez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Serve salario minimo, lo conferma anche il rapporto Svimez. Ma la destra continua a bloccarlo”

