Schlein | Rapporto Svimez parla di calo potere acquisto serve salario minimo ma Meloni lo blocca – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2025 "Il rapporto Svimez chiarisce che il potere d'acquisto dei salari degli italiani è sceso di 10 punti dal 2021, specialmente al Sud, meno al nord, 8,2, ma è comunque tanto. In altri Paesi quello che ha aiutato le famiglie a reggere il peso dell'inflazione e il caro bollette è stato il salario minimo, che qui ancora dobbiamo approvare perché la destra continua a bloccare la nostra iniziativa che porteremo avanti" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della presentazione del libro "Il libro segreto di Casapound".