Schlein | Gruppi neofascisti sottovalutati vanno sciolti si applichi la Costituzione – Il video

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2025 "La Costituzione dice chiaramente che le organizzazioni neofasciste vanno sciolte e io sono d'accordo. Penso che i rischi delle organizzazioni neofasciste sia stato troppo a lungo sottovalutato, anche dalle nostre parti. Credo che lo spunto che ci date stasera sia interessante. Io sono tra quelli che hanno sempre sostenuto la richiesta dell'Anpi di scioglimento delle organizzazioni neofasciste" così Elly Schlein intervenendo alla presentazione del libro "Il Libro segreto di Casapound". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

