“Oggi il rapporto Svimez chiarisce che il potere d’acquisto dei salari degli italiani è sceso di 10 punti dal 2021 specialmente al Sud, meno al Nord, ma l’8,2 è comunque tanto. In altri Paesi quello che ha aiutato le famiglie a reggere il peso dell’inflazione e il caro bollette è stato il salario minimo, che qui ancora dobbiamo approvare perché la destra continua a bloccare la nostra iniziativa, l’iniziativa delle opposizioni che porteremo avanti”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della presentazione de ‘Il libro segreto di Casapound’ di Paolo Berizzi a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Schlein: “Cala potere d’acquisto e destra blocca salario minimo”