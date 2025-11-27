Schianto mortale in scooter a Sorbolo | la vittima è Francesco Ajdini
Si è schiantato, mentre era a bordo del suo scooter, contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta, in via Marconi a Sorbolo. Probabilmente mentre tentata di effettuare un sorpasso. La vittima del terribile incidente stradale, che si è verificato poco dopo le ore 16 di mercoledì 26 novembre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
