schiaffo in campo pace sul ring gueye e keane chiariscono come lautaro conte

Oggi Idrissa Gueye e Michael Keane hanno subito rimesso le cose a posto al centro sportivo dell’Everton, chiarendo l’accaduto con un siparietto divertente: un finto incontro di boxe, tra abbracci e battute, in stile Lautaro-Conte ai tempi dell’Inter. E pensare che ieri sera, al 13° minuto della partita — poi vinta 1-0 in casa del Manchester United — i due erano arrivati alle mani: in un momento concitato di gioco, infatti, Gueye aveva rifilato uno schiaffo allo stesso compagno di squadra Keane. Le tensioni in campo, a quanto pare, non risparmiano nessuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

