Ha destato viva impressione la notizia del tragico infortunio sul lavoro accaduto nel tardo pomeriggio di martedì nel piazzale del Centro Agroalimentare di Porto d’Ascoli, nel quale ha perso la vita Silvano Pasquale 75 anni, titolare dell’attività di salagione delle alici. L’uomo, originario della Sicilia, arrivato in città negli Ottanta, ha lasciato la moglie i figli Pietro e Angela, che lavorano nella stessa azienda e Luigina. La dinamica dell’infortunio è in corso d’accertamento da parte delle autorità interessate Ast e Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il conducente del camion e la vittima dell’incidente erano amici e si conoscevano da molti anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Schiacciato dal camion: choc e dolore in riviera