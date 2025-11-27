Scherma 72 italiani pronti al tour mondiale di dicembre

Dal 4 al 7 dicembre quattro capitali del circuito iridato aprono la prima fase del calendario d’élite. Spada, sciabola e fioretto si dividono tra Canada, Francia, Corea e Giappone, con l’Italia potenza itinerante L’Italia della scherma scalda le armi per l’appuntamento più affollato di inizio inverno: il primo fine settimana di dicembre vedrà 72 tiratori azzurri distribuiti su quattro tappe del circuito di Coppa del Mondo, che segneranno in alcuni casi l’avvio stagionale, in altri il secondo snodo di un percorso già lanciato. Un calendario che costringerà staff e tifosi a viaggiare con la mente tra fusi, palazzetti e ritmi opposti, ma che promette un impatto immediato sulle gerarchie del ranking mondiale 20252026. 🔗 Leggi su Sportface.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cinque medaglie che fanno sognare l’Italia! Un weekend che profuma di passione, sacrificio e talento. Alla Coppa del Mondo di fioretto di Palma de Maiorca, gli atleti italiani hanno scritto un’altra pagina straordinaria della nostra scherma! Martina Fa - facebook.com Vai su Facebook

Campionati italiani a Piacenza, nel fioretto Marini secondo e Tangherlini terza - Dallo scorso giovedì il meglio della scherma azzurra è in pedana per i Campionati Italiani Assoluti individuali e a squadre di serie A1 “Piacenza 2025”. Come scrive corriereadriatico.it

Scherma, nove sciabolatori campani sul podio ai campionati italiani - La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di scherma è diventata presto la festa della sciabola campana: 2 prove a squadre e 9 atleti medagliati. Segnala rainews.it

Scherma: Vezzali e Garozzo presentano Italiani Assoluti Piacenza 2025 - La suggestiva cornice della Sala delle Armi, a Palazzo Farnese, ha tenuto a battesimo il "- Scrive sportmediaset.mediaset.it