Scatole di vetro | 50 anni di noi A Melendugno il crooner Petrelli e la sua Big Band

Appuntamento giovedì 4 dicembre alle 20 al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno (in piazza Risorgimento) con il grande show del crooner Maurizio Petrelli e della sua Big Band. Dopo tre anni di repliche nei teatri, lo spettacolo "Scatole di Vetro: 50 anni di noi" non smette di raccogliere.

La Big Band è composta da Nando Mancarella al piano, Marcello Zappatore alla chitarra, Michele Colaci al basso, Paolo Colazzo alla batteria, Pietro Rosato al sax, Franco Sgura e Giulio de Pasquale

