Scatole di vetro | 50 anni di noi A Melendugno il crooner Petrelli e la sua Big Band

Lecceprima.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento giovedì 4 dicembre alle 20 al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno (in piazza Risorgimento) con il grande show del crooner Maurizio Petrelli e della sua Big Band. Dopo tre anni di repliche nei teatri, lo spettacolo “Scatole di Vetro: 50 anni di noi” non smette di raccogliere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

scatole di vetro 50 anni di noi a melendugno il crooner petrelli e la sua big band

© Lecceprima.it - “Scatole di vetro: 50 anni di noi”. A Melendugno il crooner Petrelli e la sua Big Band

News recenti che potrebbero piacerti

scatole vetro 50 anni“Scatole di vetro: 50 anni di noi”: a Melendugno il crooner Petrelli e la sua Big Band - La Big Band è composta da Nando Mancarella al piano, Marcello Zappatore alla chitarra, Michele Colaci al basso, Paolo Colazzo alla batteria, Pietro Rosato al sax, Franco Sgura e Giulio de Pasquale ... Lo riporta lecceprima.it

scatole vetro 50 anniPetrelli e Big Band raccontano la storia della musica: torna "Scatole di vetro: 50 anni di noi" - Appuntamento giovedì 4 dicembre alle 20 al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno (piazza Risorgimento) con il grande show del crooner Maurizio ... Scrive msn.com

"Scatole di vetro, 50 anni di noi": a Lecce il crooner Petrelli con la sua Big Band - Si intitola “Scatole di vetro: 50 anni di noi” ed è un viaggio tra parole e musica. Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Scatole Vetro 50 Anni