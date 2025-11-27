Scappate subito Panico al concerto della cantante italiana | stop alla musica e la fuga del pubblico

Caffeinamagazine.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel bolognese, mercoledì 26 novembre avrebbe dovuto essere una festa dedicata ai più giovani, accorsi in migliaia per assistere al concerto della cantante diventata un riferimento per il pubblico adolescente. L’atmosfera carica di entusiasmo si è però trasformata in pochi istanti in un momento di panico quando, dal parterre, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, diffondendo nell’aria un odore pungente e irritante che ha raggiunto centinaia di spettatori stipati sotto al palco. L’esibizione si è interrotta di colpo. La stessa artista, visibilmente sorpresa, ha capito immediatamente che qualcosa non andava, mentre la platea si agitava nel tentativo di allontanarsi dal punto in cui la sostanza urticante era stata sprigionata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

scappate subito panico concertoSpray al peperoncino al concerto di Anna Pepe, show sospeso: panico e intossicati - Bologna, 26 novembre 2025 – L’Unipol Arena piena, i fan in delirio per una delle beniamine della generazione Z, la musica a tutto volume. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scappate Subito Panico Concerto