Scappate subito Panico al concerto della cantante italiana | stop alla musica e la fuga del pubblico
La serata alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel bolognese, mercoledì 26 novembre avrebbe dovuto essere una festa dedicata ai più giovani, accorsi in migliaia per assistere al concerto della cantante diventata un riferimento per il pubblico adolescente. L’atmosfera carica di entusiasmo si è però trasformata in pochi istanti in un momento di panico quando, dal parterre, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, diffondendo nell’aria un odore pungente e irritante che ha raggiunto centinaia di spettatori stipati sotto al palco. L’esibizione si è interrotta di colpo. La stessa artista, visibilmente sorpresa, ha capito immediatamente che qualcosa non andava, mentre la platea si agitava nel tentativo di allontanarsi dal punto in cui la sostanza urticante era stata sprigionata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
Sn scappati di casa lunedì sera e nn si hanno più notizie. Sn mamma e figlio. La mamma necessita di cure. Ha leishmaniosi e da lunedì nn prende le sue medicine. Scappati zona San Giacomo. Se qualkuno li vede chiamate subito il num. 3384336947 - facebook.com Vai su Facebook
PRIMO SET SINNER: 6-4 Jannik #Sinner scappa subito avanti di un break e lo mantiene fino alla fine del parziale. L’azzurro avanti nella finale di Parigi Bercy contro Auger-Aliassime. #RolexParisMasters Vai su X
Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe, show sospeso: panico e intossicati - Bologna, 26 novembre 2025 – L’Unipol Arena piena, i fan in delirio per una delle beniamine della generazione Z, la musica a tutto volume. Da msn.com