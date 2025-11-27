Scambio di opinioni sul farmaco da usare mamma aggredisce violentemente l' infermiera prendendola a schiaffi

Lo scambio di opinioni sul farmaco da usare per curare un bambino di 4 mesi ha mandato su tutte le furie la mamma del piccolo, una 38enne del riminese, che ha aggredito l'infermiera 62enne con un violentissimo ceffone tanto da provocarle delle lesioni. La vicenda risale al 2024 quando la madre si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Scambio di opinioni sul farmaco da usare, mamma aggredisce violentemente l'infermiera prendendola a schiaffi

News recenti che potrebbero piacerti

Non si placa la discussione sui ricavi degli operatori di rete. Dopo un vivace scambio di opinioni a metà ottobre tra Carlo Calenda di Azione e l'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, è ora il Ceo di Octopus Energy Italia a intervenire sulla questione. - facebook.com Vai su Facebook

Nel corso della conversazione si è svolto anche uno scambio di opinioni sulla situazione regionale e si è parlato della recente adesione di Timor orientale all'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico. Vai su X

Scambio prigionieri: Cools (Consiglio d’Europa), inaccettabile usare attivisti detenuti come “moneta di scambio per liberazione criminali” - “Rinnovo l’appello per la liberazione immediata e incondizionata di tutti gli attivisti politici contro la guerra e i prigionieri di coscienza in Russia e nei territori temporaneamente occupati ... Da agensir.it