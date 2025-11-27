scambio di culle a la forza di una donna

© US Mediaset C’è un evergreen che da sempre intrattiene i telespettatori delle soap opera: lo scambio delle culle. Un risvolto sorprendente capace di dare il via a diversi risvolti della narrazione. L’ultima storyline simile, in Italia, è andata in onda a Beautiful: per mesi Hope Logan (Annika Noelle) ha creduto che la sua piccola Beth fosse morta, quando invece era stata adottata da Steffy Forrester (Jacqueline McInnes Wood). Una dinamica che ha monopolizzato le trame della soap CBS e che presto si affaccerà, seppur con dei contorni diversi, anche a La Forza di una Donna, la dizi turca campione d’ascolti di Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

