Scalata Mps a Mediobanca | indagati Caltagirone Milleri e Lovaglio

Il risultato del fascicolo aperto dalla procura di Milano la scorsa estate, come anticipato da Lettera43, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio, ai quali sono contestate le ipotesi di « aggiotaggio » e «ostacolo alle autorità di vigilanza». Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la tesi degli inquirenti è che i tre avrebbero concordato l’Ops da 13,5 miliardi di euro che, tra gennaio e ottobre 2025, ha permesso a Mps — allora con lo Stato come principale azionista — di assumere il controllo di Mediobanca, detentrice del 13,2 per cento di Generali, società in cui Caltagirone e Delfin possiedono già partecipazioni rilevanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

