Scalata Mediobanca la difesa del Gruppo Caltagirone

Il Gruppo Caltagirone interviene sull’inchiesta avviata dalla procura di Milano riguardante la scalata a Mediobanca, precisando in una nota di aver «piena fiducia nell’operato dell’Autorità Giudiziaria» e di aver messo — e di voler continuare a mettere — a disposizione degli inquirenti la massima collaborazione. Il gruppo sottolinea inoltre di essere «certo dell’assoluta correttezza dell’operato» dei propri rappresentanti, che avrebbero «sempre agito nel rispetto delle norme di mercato e mantenuto una relazione trasparente con le autorità di vigilanza». Delfin: «Esprimiamo totale estraneità ai fatti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scalata Mediobanca, la difesa del Gruppo Caltagirone

