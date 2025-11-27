Scalata Mediobanca la difesa del Gruppo Caltagirone

Il Gruppo Caltagirone interviene sull’inchiesta avviata dalla procura di Milano riguardante la scalata a Mediobanca, precisando in una nota di aver «piena fiducia nell’operato dell’Autorità Giudiziaria» e di aver messo — e di voler continuare a mettere — a disposizione degli inquirenti la massima collaborazione. Il gruppo sottolinea inoltre di essere «certo dell’assoluta correttezza dell’operato» dei propri rappresentanti, che avrebbero «sempre agito nel rispetto delle norme di mercato e mantenuto una relazione trasparente con le autorità di vigilanza». Delfin: «Esprimiamo totale estraneità ai fatti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

