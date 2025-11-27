Scalata Mediobanca | indagati Lovaglio Milleri Caltagirone

Milano, 27 novembre 2025 - L'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e l'ad di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio sono indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. Lo ha anticipato online il Corriere della Sera e la notizia è stata confermata all'Ansa. L'inchiesta vede al centro un presunto accordo in relazione all'offerta pubblica di scambio che ha portato l'istituto senese ad acquisire la maggioranza di Mediobanca. Sono iscritti per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti il Gruppo Caltagirone e la holding Delfin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scalata Mediobanca: indagati Lovaglio, Milleri, Caltagirone

