Scalata di Montepaschi a Mediobanca | indagati Caltagirone Milleri e Lovaglio

L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della holding lussemburghese Delfin s.a.r.l., Francesco Milleri, e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, risultano iscritti nel registro degli indagati della Procura di Milano per le ipotesi di reato di "aggiotaggio" e "ostacolo alle Autorità di vigilanza". Secondo gli investigatori, avrebbero concordato l’"Ops – Offerta pubblica di scambio" da 13,5 miliardi di euro, operazione che – con il 62% di adesioni – ha permesso a Mps, all’epoca partecipata in maggioranza dallo Stato, di prendere il controllo di Mediobanca tra gennaio e ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scalata di Montepaschi a Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

News recenti che potrebbero piacerti

Colpo di scena nella scalata di Montepaschi a Mediobanca che si è conclusa a settembre e con cui Rocca Salimbeni ha messo in portafoglio l’86,3% di Piazzetta Cuccia. La Procura di Milano ha iscrfitto nel registro degli indagati il costruttore romano Francesc - facebook.com Vai su Facebook

++Banche: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati dalla Procura di Milano per la scalata di Montepaschi a Mediobanca: ipotesi di reato di "aggiotaggio" e ostacolo a Consob e Bce, riporta il Corriere della Sera++ Vai su X

Scalata di Montepaschi a Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio - L’imprenditore, il dirigente di Delfin e il vertice di Mps sono ora al centro delle verifiche di Procura e Guardia di Finanza sull’operazione di mercato che, con l’appoggio dell’esecutivo, ha portato ... Secondo tg24.sky.it

Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Montepaschi a Mediobanca - L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica, Francesco Milleri, e l'ad di Montepaschi, Luigi Lovaglio, sono indagati dalla procura di Milano con l'accusa di "aggiotaggio" ... Segnala msn.com

Risiko bancario e la scalata a Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio per aggiotaggio - Secondo gli inquirenti gli indagati avrebbero concordato l’Offerta pubblica di scambio da 13,5 miliardi di euro con la quale Monte dei Paschi di Siena, ... Come scrive affaritaliani.it