Scalata di Montepaschi a Mediobanca | indagati Caltagirone Milleri e Lovaglio

Tg24.sky.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della holding lussemburghese Delfin s.a.r.l., Francesco Milleri, e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, risultano iscritti nel registro degli indagati della Procura di Milano per le ipotesi di reato di "aggiotaggio" e "ostacolo alle Autorità di vigilanza". Secondo gli investigatori, avrebbero concordato l’"Ops – Offerta pubblica di scambio" da 13,5 miliardi di euro, operazione che – con il 62% di adesioni – ha permesso a Mps, all’epoca partecipata in maggioranza dallo Stato, di prendere il controllo di Mediobanca tra gennaio e ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

