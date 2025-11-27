Scalata a Mediobanca tre indagati

17.25 L'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e l'ad di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio sarebbero indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e ostacolo alle Autorità di vigilanza. L'inchiesta vede al centro un presunto accordo in relazione all'offerta pubblica di scambio che ha portato l'istituto senese ad acquisire la maggioranza di Mediobanca. Mps in una nota conferma che Lovaglio è indagato e dichiara: "Chiariremo la nostra correttezza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

