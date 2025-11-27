Sono numerose le scadenze fiscale di dicembre 2025, concentrate soprattutto all’inizio del mese per via del rinvio dal 30 novembre 2025 di vari appuntamenti con il pagamento delle imposte. Infatti, le scadenze fissate per domenica prossima sono state rinviate a lunedì 1° dicembre 2025. Tra gli adempimenti del mese, è importante non dimenticare di pagare gli acconti dell’Irpef e della cedolare secca. Nel corso del mese, in calendario vi sono poche altre date da cerchiare in rosso: il giorno 16, data da ricordare soprattutto per il pagamento della seconda rata dell’Imu, il 29 e il 31 dicembre. Scadenze fiscali dicembre 2025, quando va versata l’Irpef e la cedolare secca?. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scadenze fiscali dicembre 2025, l’elenco: dagli acconti Irpef alla cedolare secca