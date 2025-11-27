Scacco a Schlein Meloni impone Conte per il duello ad Atreju
Giorgia Meloni ha messo in scacco l’opposizione, annunciando di voler affrontare Elly Schlein ad Atreju solo se insieme a loro salirà sul palco anche Giuseppe Conte. La mossa della premier rimanda al mittente la questione della leadership dell’area progressista. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto una condizione inedita per il dibattito con la segretaria del Partito Democratico. “Sono pronta a confrontarmi con l’opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte”, ha scritto in un post su Facebook. La leader di Fratelli d’Italia (FdI) ha giustificato la richiesta con due ragioni: la partecipazione senza “vincoli” passata di Conte, anche da premier, e la necessità di non scegliere lei il leader di un campo avverso che “non ne ha ancora scelto uno”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
