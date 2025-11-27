Scacchi al via la diciassettesima edizione del Torneo Città di Messina – Porta della Sicilia
La città di Messina si prepara ad accogliere, dal 28 al 30 novembre, la diciassettesima edizione del Torneo di scacchi “Città di Messina – Porta della Sicilia”. L’evento, tradizionale appuntamento nel panorama scacchistico locale, è promosso dalla A.S.D. Kodokan con il patrocinio del Comune e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Riprende il Laboratorio di Scacchi! Oggi, lunedì 24 novembre alle 17:30, torna l’appuntamento gratuito dedicato a bambini e ragazzi nell’ambito di Young Experience – Benessere di Comunità. #SanChiricoRaparo #Basilicata - facebook.com Vai su Facebook
Al via il Campionato Mondiale Seniores di Scacchi FIDE 2025 a Gallipoli: un’edizione da record - L’indotto stimato sul territorio è di oltre €500. Scrive corrieredellosport.it
Gara internazionale di scacchi al Savoia - Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di scacchi: l’8ª edizione del “International Chess Tournament Starhotels Savoia Excelsior Palace”, organizzato dall’Accademia di Scacchi ASD. Riporta triesteprima.it