Scacchi al via la diciassettesima edizione del Torneo Città di Messina – Porta della Sicilia

La città di Messina si prepara ad accogliere, dal 28 al 30 novembre, la diciassettesima edizione del Torneo di scacchi "Città di Messina – Porta della Sicilia". L'evento, tradizionale appuntamento nel panorama scacchistico locale, è promosso dalla A.S.D. Kodokan con il patrocinio del Comune e.

