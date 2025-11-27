È stata presentata ieri pomeriggio, presso l’X-Ray Pub (in via Eugenio Bertini, 98), una serata evento, organizzata da TM Eventi & Musica e Pigagency Forli, che renderà omaggio alla carriera di Augusto Guidi, in arte ’Sbranco’, e alla sua storica band ’ Sbranco e le purghe elettriche ’. Domenica 7 dicembre, a partire dalle 20.30, gli appassionati potranno quindi assistere ad un concerto con l’esibizione di musicisti locali, proiezione di video con materiali d’archivio, foto ed interviste di alcuni artisti degli anni ‘70. Il locale forlivese celebrerà una formazione pioneristica del rock italiano che sarà presente in sala e che ha vissuto tra il 1968 e il 1974 un periodo di successo, con spettacoli in Romagna e in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Sbranco e le purghe elettriche': una 'leggenda' all'X-Ray