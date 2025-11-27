Savona rammarico Juve | seconda rete col Nottingham e una cessione che fa riflettere
Dopo il pareggio contro la Fiorentina in campionato e la successiva vittoria in Champions League contro i norvegesi del BodøGlimt, la Juventus sta cercando di risollevare un inizio di stagione deludente e di certo al di sotto delle aspettative. Ma mentre a Torino si lavora per raddrizzare la rotta, lo sguardo si sposta inevitabilmente anche altrove. Ed è lì che riemerge il nome di Nicolò Savona. Il classe 2003, infatti, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dai Pulcini alla Next Gen fino al suo definitivo approdo in Prima Squadra, firmando due reti: la prima all’Hellas Verona, in occasione del suo esordio da titolare in Serie A, e la seconda in trasferta contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
