Savona operario muore dopo caduta da tetto di capannone
Un altro incidente mortale sul lavoro in Liguria: è accaduto a Cairo Montenotte nel savonese dove un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo una tragica caduta dal tetto di un capannone. L’uomo, che stava lavorando ad una ristrutturazione in un cantiere in via Ponte Romano nella frazione di Rocchetta, sarebbe scivolato per ragioni ancora da chiarire, precipitando per diversi metri. Soccorso con un politrauma sul posto 118 con automedica ed elisoccorso ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono affidati al nucleo sicurezza sui posti di lavoro della Asl e ai carabinieri che si occupano delle indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Savona: morto un operaio di 39 anni caduto dal tetto di un capannone - L'uomo stava lavorando a una notevole altezza quando ha perso l'equilibrio, perdendo la vita sul colpo. Scrive telenord.it
Operaio di 39 anni cade da tetto capannone e muore nel savonese - (ANSA) – GENOVA, 27 NOV – Un operaio di 39 anni, di nazionalità straniera, è morto cadendo dal tetto di un capannone in ristrutturazione nel savonese, a Cairo Montenotte. Secondo msn.com
Rocchetta di Cairo, operaio di 39 anni cade dal tetto di un edificio e muore - Si tratta di Ervis Osmenaj: è caduto dal tetto di una struttura dove stava lavorando, a circa 6 metri dal suolo. Riporta ilsecoloxix.it