ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia durante lavori di ristrutturazione a Cairo Montenotte. Un nuovo incidente mortale sul lavoro ha scosso oggi, 27 novembre, la provincia di Savona. A Cairo Montenotte, un operaio di 39 anni è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante un intervento di ristrutturazione. La dinamica dell’incidente. L’uomo stava operando in un cantiere situato in via Ponte Romano, nella frazione di Rocchetta, quando avrebbe perso l’equilibrio per cause ancora in fase di accertamento. La caduta, avvenuta da diversi metri d’altezza, gli ha provocato un gravissimo politrauma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Savona, operaio perde la vita dopo una caduta da un tetto