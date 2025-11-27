Savona al top in Premier | Ho vissuto emozioni uniche e indescrivibili Cosa cambia dalla Serie A alla Premier? Vi spiego cosa ho notato

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Savona spiega le differenze tra Inghilterra e Italia: meno tattica e più spazi, poi parla dei suoi idoli. Le prole dell’ex giocatore della Juventus. L’avventura in Premier League di Nicolò Savona sta procedendo a vele spiegate, andando forse oltre le più rosee aspettative iniziali. L’ex difensore della  Juventus, trasferitosi in estate al  Nottingham Forest, si è imposto fin da subito come un protagonista assoluto del campionato inglese, trovando continuità di rendimento e anche un feeling inaspettato con la porta avversaria. Intervenuto ai microfoni di  Sky Sport, il terzino ha raccontato il suo impatto devastante con la nuova realtà, condito già da  due reti  pesanti che ne hanno certificato la crescita esponenziale lontano da  Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

