savignano via al restyling di via montefiorino

A Savignano sono iniziati i lavori di riqualificazione urbana di via Montefiorino. L'intervento fa parte di quelli programmati all'Amministrazione sulle vie del territorio comunale fuori dal centro urbano, le cui sedi stradali mostrano segni di usura o affioramenti radicali. I lavori porteranno migliorie estetiche e strutturali, con ricadute positive sulla funzionalità della strada e dello spazio circostante. Nel dettaglio si provvederà alla demolizione del marciapiede ammalorato e al suo rifacimento totale, verranno realizzate delle nuove aiuole, di dimensioni consone allo sviluppo della piantumazione di essenze arboree, sarà realizzata la regimazione idrica delle acque bianche (caditoie, chiusini, e opere complementari).

