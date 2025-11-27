Save the dating amori in corso anticipazioni puntata del 27 novembre 2025 su nove

Il palinsesto serale del canale Nove presenta il ritorno di un formato televisivo innovativo che combina gli aspetti tradizionali del dating show con elementi di teatro comico. La serata del 27 novembre 2025 sarà dedicata a una nuova puntata di Save the Dating Amori in corso, un programma capace di conquistare il pubblico attraverso una proposta originale e divertente. La conduzione della trasmissione è affidata nuovamente a Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, che si propongono di trasportare lo spettatore in un mondo dove la ricerca dell'anima gemella si fonde con il divertimento di un intrattenimento di qualità.

