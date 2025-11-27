Sassuolo accende il Natale | un mese di eventi tra tradizione cultura e comunità

Modenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dal tradizionale Villaggio di Babbo Natale alla pista di pattinaggio, dalle letture per i più piccoli in biblioteca agli spettacoli al teatro Carani, dalla musica ai concerti, con il ritorno di “Natale in Ospedale”. Senza dimenticare tutte le fragilità personali e collettive che attraversano la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

sassuolo accende il natale un mese di eventi tra tradizione cultura e comunit224

© Modenatoday.it - Sassuolo accende il Natale: un mese di eventi tra tradizione, cultura e comunità

News recenti che potrebbero piacerti

“Sassuolo accende il Natale” - “Dal tradizionale Villaggio di Babbo Natale alla pista di pattinaggio, dalle letture per i più piccoli in biblioteca agli spettacoli al teatro Carani, dalla musica ai concerti, con il ritorno di “Nata ... Si legge su sassuolo2000.it

sassuolo accende natale meseLignano Sabbiadoro accende la magia del Natale con l’abete donato da Sappada e un mese di eventi - Mare 2025: albero donato da Sappada, villaggi, eventi e il celebre Presepe di Sabbia. nordest24.it scrive

sassuolo accende natale meseSi accende il ”Magico Natale“. Luci, musica e proiezioni a tema per un mese dal sapore speciale - Si alza il sipario virtuale sul Villaggio Francese, a seguire l’accensione del grande albero in San Michele. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Accende Natale Mese