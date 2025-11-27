Sassuolo accende il Natale | un mese di eventi tra tradizione cultura e comunità

Modenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dal tradizionale Villaggio di Babbo Natale alla pista di pattinaggio, dalle letture per i più piccoli in biblioteca agli spettacoli al teatro Carani, dalla musica ai concerti, con il ritorno di “Natale in Ospedale”. Senza dimenticare tutte le fragilità personali e collettive che attraversano la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sassuolo accende natale meseNATALE A SASSUOLO: SI ACCENDE TRA LUCI, MUSICA E MAGIA - Nel video le interviste a: Federico Ferrari, Assessore alla Cultura ed al Commercio Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo Sassuolo accende il Natale. Da tvqui.it

“Sassuolo accende il Natale” - “Dal tradizionale Villaggio di Babbo Natale alla pista di pattinaggio, dalle letture per i più piccoli in biblioteca agli spettacoli al teatro Carani, dalla musica ai concerti, con il ritorno di “Nata ... Si legge su sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Accende Natale Mese