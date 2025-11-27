Sarzana l’albero della condivisione | chi può lascia doni e chi ha bisogno prende

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarzana, 27 novembre 2025 – ‘ Dona se puoi, prendi se vuoi’. Questo lo slogan che ben rappresenta il senso dell’ Albero della condivisione ’, l’iniziativa di solidarietà nata da un’idea della sezione sarzanese del Lions Club e promossa dal Comune di Sarzana per allietare il Natale anche alle persone più fragili. È già stato infatti allestito al piano terra degli spazi dell’ex Tribunale di piazza Ricchetti l’albero, composto da cassette vuote che tutta la cittadinanza potrà riempire con generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale o piccoli regali, da destinare a chi sta passando un momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sarzana l8217albero della condivisione chi pu242 lascia doni e chi ha bisogno prende

© Lanazione.it - Sarzana, l’albero della condivisione: chi può lascia doni e chi ha bisogno prende

Leggi anche questi approfondimenti

"Scuola Parentucelli Arzelà di Sarzana chiede dialogo e condivisione sul futuro dell'istituto alberghiero Casini" - La presidente del consiglio di istituto del "Parentucelli Arzelà" chiede un incontro alla dirigente per discutere dell'apertura di una sede distaccata dell'istituto alberghiero "Casini" a Sarzana. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sarzana L8217albero Condivisione Pu242