Sarzana l’albero della condivisione | chi può lascia doni e chi ha bisogno prende
Sarzana, 27 novembre 2025 – ‘ Dona se puoi, prendi se vuoi’. Questo lo slogan che ben rappresenta il senso dell’ Albero della condivisione ’, l’iniziativa di solidarietà nata da un’idea della sezione sarzanese del Lions Club e promossa dal Comune di Sarzana per allietare il Natale anche alle persone più fragili. È già stato infatti allestito al piano terra degli spazi dell’ex Tribunale di piazza Ricchetti l’albero, composto da cassette vuote che tutta la cittadinanza potrà riempire con generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale o piccoli regali, da destinare a chi sta passando un momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L' HRC Monza espugna Sarzana 4-3 (infliggendo la prima sconfitta in campionato, per i liguri) nel recupero dell’ottava giornata: Olmos decisivo, brianzoli in testa con Bassano. Il racconto del match e la fotogallery con gli scatti di Max Ogliari - facebook.com Vai su Facebook
"Scuola Parentucelli Arzelà di Sarzana chiede dialogo e condivisione sul futuro dell'istituto alberghiero Casini" - La presidente del consiglio di istituto del "Parentucelli Arzelà" chiede un incontro alla dirigente per discutere dell'apertura di una sede distaccata dell'istituto alberghiero "Casini" a Sarzana. Secondo lanazione.it