Sarzana l’albero della condivisione | chi può lascia doni e chi ha bisogno prende

Sarzana, 27 novembre 2025 – ‘ Dona se puoi, prendi se vuoi’. Questo lo slogan che ben rappresenta il senso dell’ Albero della condivisione ’, l’iniziativa di solidarietà nata da un’idea della sezione sarzanese del Lions Club e promossa dal Comune di Sarzana per allietare il Natale anche alle persone più fragili. È già stato infatti allestito al piano terra degli spazi dell’ex Tribunale di piazza Ricchetti l’albero, composto da cassette vuote che tutta la cittadinanza potrà riempire con generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale o piccoli regali, da destinare a chi sta passando un momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

