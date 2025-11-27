Sarp e Arif arrivano allo scontro mentre in città Hatice inizia a lavorare a tempo pieno
S ono giorni di tensione nella casa di montagna: la scoperta della verità sulla morte di Yeliz ha fatto crollare Bahar. Nonostante la convivenza forzata con Sarp e P?r?l, per lei ormai Arif resta l’unico punto fermo. Si vedrà in particolare nelle nuove puntate della serie che vede protagonista Özge Özpirinççi. La forza di una donna va in onda anche oggi e domani, giovedì 27 e venerdì 28 novembre, alle 16:00 su Canale 5. Sabato 29 novembre l’orario cambia di nuovo: l’appuntamento è alle 15:20, per durare più di un’ora, fino all’inizio di Verissimo, previsto alle 16:30. Cosa vedere su Netflix a novembre 2025: le novità più attese X La forza di una donna, anticipazioni puntata 27, 28 e 29 novembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
«Sarp impedirà a Bahar, Nisan e Doruk di scappare insieme ad Arif.» Le nuove puntate de "La forza di una donna" promettono colpi di scena enormi da lunedì 24 a sabato 29 novembre su Canale 5. Bahar si ritroverà intrappolata in una situazione disperata - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna Anticipazioni 28 novembre 2025: Tra Sarp e Arif lo scontro è accesissimo! - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna in onda il 28 novembre 2025 su Canale 5. Secondo comingsoon.it
La forza di una donna, anticipazioni 27 novembre: Bahar sempre più divisa tra Sarp e Arif, chi la sta spiando? - Per Bahar e i suoi figli non c'è pace: dopo il tentativo di scappare dal rifugio, il fragile equilibrio costruito a fatica va in frantumi. Segnala msn.com
La forza di una donna, anticipazioni 27 – 28 novembre 2025 - La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 27 e venerdì 28 novembre 2025 Nel silenzio della notte, Bahar decide di svegliare Nisan e Doruk per organizzare una pericolosa fuga dalla casa d ... Come scrive msn.com