Sarnico in arrivo 8,4 milioni per la diga del lago Finalmente i lavori

IL PROGETTO. Gli attesi fondi governativi saranno utilizzati per messa in sicurezza e riqualificazione antisismica. Il direttore del Consorzio dell’Oglio: intervento strategico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sarnico, in arrivo 8,4 milioni per la diga del lago. Finalmente i lavori

Scopri altri approfondimenti

2025 SAVE THE DATE Sabato 6 dicembre 2025: inizia ufficialmente la magia del Natale a Sarnico! dalle 15:30 alle 18:00 | Centro Storico Intrattenimento musicale con le Farfalle Luminose della Compagnia Ac - facebook.com Vai su Facebook

Sarnico, in arrivo 8,4 milioni per la diga del lago. Finalmente i lavori - Un’opera di rinnovamento attesa da anni per rinverdire in ottica antisismica la diga che con le sue sei maestose pile in cemento da 92 anni è silenziosa e preziosa guardia sul Sebino, sia quando il ... Segnala ecodibergamo.it

Sarnico, iniziati i lavori per la nuova isola ecologica: progetto da 1,18 milioni, servirà anche Predore - L’iter iniziato nel 2018, oltre l’80% è finanziato con fondi Pnrr: “Offrirà un servizio moderno ed efficiente, senza pesare sulle casse comunali” Sarnico. Da bergamonews.it