Sarebbe grave e molto pericoloso per il futuro dell’umanità se non si dovesse cogliere fino in fondo l’opportunità del piano di pace in Ucraina predisposto dall’amministrazione americana. La piattaforma iniziale è articolata ed è frutto di un lavoro approfondito svolto da più canali diplomatici ai massimi livelli: soprattutto Usa, Russia, Cina, Turchia ed India. Ucraini ed europei ovviamente partecipi ed ascoltati, ma mai decisivi. Il piano di pace è molto di più di un cessate il fuoco e della fine del conflitto, nato da un’aggressione illegale di Putin e dolosamente provocata dalla Nato e dal governo ucraino burattino nelle mani dei precedenti governi americani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sarebbe molto grave far fallire il piano di pace americano in Ucraina: l’Ue è imbarazzante