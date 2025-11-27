Sarah Castellana chi è la giornalista di Gialappa’s Night che racconta la Champions con ironia palermitana

Chi è Sarah Castellana: volto di Gialappa’s Night e Champions su TV8, carriera, vita privata e stile ironico della giornalista palermitana. C’è un momento, durante le serate di Champions senza squadre italiane su TV8, in cui il calcio smette per un attimo di essere soltanto cronaca e diventa racconto, ritmo, scambio di sguardi e battute. Ed è lì che Sarah Castellana si muove con naturalezza, quasi fosse sempre stata destinata a quel ruolo: precisa nei numeri, puntuale nelle analisi, ma soprattutto sorprendentemente a suo agio nel gioco sottile del botta e risposta con la Gialappa’s Band (che con tante grandi conduttrici hanno avuto a che fare nel corso dei decenni). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

