Saper interpretare gli stili di vita
Un mondo in costante trasformazione quello dell’abbigliamento. Ma guardando al futuro, quali sono i segmenti emergenti e quelli su cui puntare? Moda, sport o lifestyle? Per Simone Ponziani, ceo di Artcrafta International, parlare di settori in crescita significa parlare di stili di vita che cambiano. "Oggi le dinamiche sociali influenzano direttamente il mercato", spiega. E lo sport, con tutto ciò che ruota intorno al mondo outdoor, ne è l’esempio più evidente: "Dal 2020 in poi quel comparto non ha mai conosciuto una vera pausa, ha continuato a espandersi in modo costante". Un fenomeno che, secondo Ponziani, non resta confinato ai marchi tecnici: "L’impatto si estende anche ai brand fashion e lifestyle, perché la dimensione sportiva è ormai parte della quotidianità, del modo di vestirsi e di percepirsi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Per interpretare Enrica mi sono preparata cominciando dalle cose pratiche: saper ricamare, per esempio. Non avevo mai preso in mano un ago in vita mia. Mi ha aiutato la nonna di una mia amica e poi in sartoria, dove preparavano i costumi per Enrica, ho in - facebook.com Vai su Facebook
"Saper interpretare gli stili di vita" - Ma guardando al futuro, quali sono i segmenti emergenti e quelli su ... Lo riporta lanazione.it
Salute e sani stili di vita imparati a scuola, il modello Marche - I sani stili di vita che si imparano da piccoli trasformano la società: diffondono benessere, allungano la vita, migliorano le relazioni e fanno risparmiare sulla sanità pubblica. Scrive ilsole24ore.com