Saper interpretare gli stili di vita

Un mondo in costante trasformazione quello dell’abbigliamento. Ma guardando al futuro, quali sono i segmenti emergenti e quelli su cui puntare? Moda, sport o lifestyle? Per Simone Ponziani, ceo di Artcrafta International, parlare di settori in crescita significa parlare di stili di vita che cambiano. "Oggi le dinamiche sociali influenzano direttamente il mercato", spiega. E lo sport, con tutto ciò che ruota intorno al mondo outdoor, ne è l’esempio più evidente: "Dal 2020 in poi quel comparto non ha mai conosciuto una vera pausa, ha continuato a espandersi in modo costante". Un fenomeno che, secondo Ponziani, non resta confinato ai marchi tecnici: "L’impatto si estende anche ai brand fashion e lifestyle, perché la dimensione sportiva è ormai parte della quotidianità, del modo di vestirsi e di percepirsi". 🔗 Leggi su Lanazione.it