Sant' Anna il medico per lui non è professionale e allora lo prende a pugni | denunciato 24enne

Una serata in ospedale che si è trasformata in violenza. Martedì, intorno alle 20, la polizia è intervenuta al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo l’attivazione del “Pulsante Rosso”, il sistema di allarme anti-violenza che avvisa in tempo reale le forze dell’ordine in caso di aggressioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Sant'Anna, il medico per lui “non è professionale” e allora lo prende a pugni: denunciato 24enne

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi ho partecipato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa a un’iniziativa di grande valore, costruita con grande cura dalla Scuola e da ELSA. Un luogo che non si limita a studiare il mondo, ma contribuisce a cambiarlo, e che oggi ha scelto di mettere al cent - facebook.com Vai su Facebook

Gorizia, a Sant'Anna il Requiem di Mozart per il 25esimo anniversario della consacrazione. Un messaggio nel segno di Go! 2025 #Gorizia #IlGoriziano Vai su X

La trincea pronto soccorso: medico del Sant'Anna aggredito da un paziente - Barelle in corridoio, pazienti in attesa e medici in affanno: questo lo scenario che si presenta di notte al Pronto soccorso dell'ospedale di Caserta. Secondo ilmattino.it

Medico e infermiere del pronto soccorso del Sant’Anna aggrediti da un paziente - Soccorso in stato confusionale alla stazione di Cadorago, probabilmente dopo aver assunto sostanza stupefacenti e portato al Sant’Anna, un 37enne marocchino irregolare in Italia ha insultato e poi ... Si legge su espansionetv.it

Insulta il medico in servizio al Sant’Anna e ruba un casco: denunciato 58enne lecchese - Insulta il medico del pronto soccorso del Sant’Anna, identificato e sanzionato dagli agenti del posto fisso di polizia un 58enne di Lecco. Si legge su espansionetv.it