"Penso sia devastante che ci sia un clima di odio e si arrivi appunto a minacciare le persone di morte. Questo lo trovo brutto, ma non fa niente: vado avanti per la mia strada, faccio quello che devo fare e non posso fare altri commenti". La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha commentato così le minacce di morte ricevute sui social, a margine del BizTravel Forum 2025 in corso a Milano. "Hanno identificato chi è - ha aggiunto riferendosi all'utente di Facebook, autore delle minacce -. Ringrazio le Forze dell'Ordine per il grande lavoro che hanno fatto. Sono riuscite a capire chi è, dove abita e quali fossero le sue intenzioni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Santanché dopo le minacce: "Devastante clima d'odio". Identificato l'autore