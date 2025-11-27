Sanremo 2026 pioggia di ‘no’ dai big a Carlo Conti | il conduttore reagisce così

Mentre si avvicina la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, emergono segnali di un clima inusuale. La storica rassegna, che si svolge nella città ligure di Sanremo, si trova ad affrontare una serie di rifiuti da parte di numerosi big della musica italiana, un fenomeno che non si vedeva da tempo. Carlo Conti, riconfermato direttore artistico e conduttore del Festival, si trova così a gestire una situazione inedita che mette in discussione il tradizionale appeal dell’evento. L’anno scorso Carlo Conti poteva vantare un cast di primo piano, con artisti come Olly, Giorgia, Achille Lauro, Guè Pequeno, Massimo Ranieri, Tony Effe e Fedez, quest’ultimo reduce da una difficile fase personale e professionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sanremo 2026, pioggia di ‘no’ dai big a Carlo Conti: il conduttore reagisce così

Approfondisci con queste news

SANREMO 1969 Bobby Solo e Iva Zanicchi vincono il festival con "Zingara", France Gall e Gigliola Cinquetti presentano il brano più orecchiabile "La pioggia", Orietta Berti e Massimo Ranieri quello più melodico "Quando l'amore diventa poesia". Altri artisti, altr - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026 cantanti, "pioggia di no per Carlo Conti che richiama Maria De Filippi" - Cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2026: mancano ormai poco più di due mesi alla nuova edizione della kermesse musicale. corrieredellosport.it scrive

Sanremo 2026, la grande fuga: da Tiziano Ferro ad Annalisa, pioggia di "no" per Conti. E lui amplia il numero dei big - «Perché Sanremo è Sanremo», recitava il famoso slogan di baudiana memoria. Da ilmattino.it

Sanremo 2026, paura per la kermesse, la bomba d'acqua allaga tutto: "Pioggia e grandine devastano la città" - E tra allagamenti, strade chiuse e monitoraggi continui, si teme per il Festival. Riporta libero.it