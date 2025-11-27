La riforma della medicina territoriale e l’evoluzione dei servizi di prossimità sono stati al centro dell’iniziativa pubblica promossa dalla consigliera regionale Valentina Ancarani, dal titolo “La salute al centro – Come evolve la medicina territoriale nel contesto regionale e locale”. Alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Sanità, una media di 63 accessi al giorno: "I dati del Cau confermano l'efficacia del nuovo modello"