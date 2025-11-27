Sanità tutte le attese per le urgenze al Sud mezz’ora per un’ambulanza
Dai pronto soccorso ai mezzi del 118, la classifica Agenas: maglia nera a Vibo Valentia, 35 minuti tra la chiamata e l’arrivo dei sanitari. Ecco i tempi degli interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
In tutte le strutture sanitarie dell' Azienda Usl di Piacenza è stata ricordata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, tutte le attese per le urgenze al Sud mezz’ora per un’ambulanza - Dai pronto soccorso ai mezzi del 118, la classifica Agenas: maglia nera a Vibo Valentia, 35 minuti tra la chiamata e l’arrivo dei sanitari. Si legge su repubblica.it
Vite in corsia, le attese, le urgenze e il ricordo del Covid - Filippo Galbiati, Direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano, racconta a Sky TG24 la vita in corsia tra urgenze, attese e il ricordo del Covid. Come scrive tg24.sky.it
Vite in corsia, le attese, le urgenze e il ricordo del Covid - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Riporta video.sky.it