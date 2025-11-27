Sanità report Agenas | Ambulanze impiegano 20 minuti per raggiungere i pazienti in 41 Asl su 110 situazione più critica al Sud
Il risultato più problematico riguarda la Asl di Vibo Valentia, dove il tempo medio di arrivo è di 35 minuti. Tra le Asl più rapide si distingue la Giuliano Isontina (Trieste e Gorizia), con un'attesa media di 12 minuti Nel suo più recente rapporto sulle performance delle aziende sanitarie
Oggi a @elisir l'intervista al Prof. Cicchetti, Commissario AGENAS, su prevenzione e sanità digitale: dal ruolo dell'Agenzia al lavoro con @MinisteroSalute #Regioni e #medici, e il contributo di #IA e #FSE per migliorare i servizi ai cittadini.
#Sanità Su tutte le 110 aziende sanitarie italiane ben 41 hanno tempi superiori i 20 minuti di attesa per un'#ambulanza. Lo indica #Agenas nell'ultimo rapporto sulle performance di Asl e ospedali. Il target nazionale è di 18 minuti: "La maglia nera ce l'ha la As
Sanità, l'allarme Agenas: "Ospedali in affanno". In 41 ASL ambulanze in ritardo oltre i 20 minuti - In crescita gli screening, ma nei PS tempi ancora lontani dagli standard: a Roma e Cagliari oltre un paziente su cinque resta più di otto ore
Agenas: Calabria sotto stress: pronto soccorso lenti, screening bassi e ambulanze in ritardo - A Vibo Valentia l'attesa per un'ambulanza tocca i 35 minuti, tra le peggiori d'Italia.
Il report Agenas promuove il Policlinico - universitaria senese, che si conferma tra le migliori in Italia secondo il report dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).