Sanità report Agenas | Ambulanze impiegano 20 minuti per raggiungere i pazienti in 41 Asl su 110 situazione più critica al Sud

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il risultato più problematico riguarda la Asl di Vibo Valentia, dove il tempo medio di arrivo è di 35 minuti. Tra le Asl più rapide si distingue la Giuliano Isontina (Trieste e Gorizia), con un’attesa media di 12 minuti Nel suo più recente rapporto sulle performance delle aziende sanitarie e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanit224 report agenas ambulanze impiegano 20 minuti per raggiungere i pazienti in 41 asl su 110 situazione pi249 critica al sud

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità, report Agenas: "Ambulanze impiegano 20 minuti per raggiungere i pazienti in 41 Asl su 110, situazione più critica al Sud"

Leggi anche questi approfondimenti

sanit224 report agenas ambulanzeSanità, l'allarme Agenas: "Ospedali in affanno". In 41 ASL ambulanze in ritardo oltre i 20 minuti - In crescita gli screening, ma nei PS tempi ancora lontani dagli standard: a Roma e Cagliari oltre un paziente su cinque resta più di otto ore ... Da altarimini.it

sanit224 report agenas ambulanzeAgenas: Calabria sotto stress: pronto soccorso lenti, screening bassi e ambulanze in ritardo - A Vibo Valentia l’attesa per un’ambulanza tocca i 35 minuti, tra le peggiori d’Italia. Scrive msn.com

Il report Agenas promuove il Policlinico - universitaria senese, che si conferma tra le migliori in Italia secondo il report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Report Agenas Ambulanze