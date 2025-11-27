Il risultato più problematico riguarda la Asl di Vibo Valentia, dove il tempo medio di arrivo è di 35 minuti. Tra le Asl più rapide si distingue la Giuliano Isontina (Trieste e Gorizia), con un’attesa media di 12 minuti Nel suo più recente rapporto sulle performance delle aziende sanitarie e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità, report Agenas: "Ambulanze impiegano 20 minuti per raggiungere i pazienti in 41 Asl su 110, situazione più critica al Sud"