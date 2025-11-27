Sanità modenese da bollino rosa consegnati i riconoscimenti alle diverse strutture

Modenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta le tre Aziende sanitarie della provincia di Modena premiate per l’impegno nella medicina di genere: anche quest’anno l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Fondazione Onda ETS) ha infatti assegnato un totale di 11 “bollini rosa” agli Ospedali di Carpi, Policlinico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

