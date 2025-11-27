Sanità Magi Sumai | Riforma responsabilità professionale una necessità

Periodicodaily.com | 27 nov 2025

(Adnkronos) – "I medici avrebbero la necessità di lavorare nella maniera più tranquilla possibile, senza pensare allo sfilare delle toghe dietro, come accade in gran parte d’Europa. Voglio ricordare che soltanto Polonia e Italia mantengono ancora il reato penale per l’errore medico". Lo ha detto Antonio Magi, segretario generale del Sumai Assoprof, intervenendo nel panel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

