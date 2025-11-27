Sanità Magi Sumai | Riforma responsabilità professionale una necessità
(Adnkronos) – "I medici avrebbero la necessità di lavorare nella maniera più tranquilla possibile, senza pensare allo sfilare delle toghe dietro, come accade in gran parte d’Europa. Voglio ricordare che soltanto Polonia e Italia mantengono ancora il reato penale per l’errore medico". Lo ha detto Antonio Magi, segretario generale del Sumai Assoprof, intervenendo nel panel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Sanità, Magi (Sumai): “Bene intramoenia purché vengano rispettate le regole” Vai su X
10 ANNI DI MAGIA: Rione Sanità e la Processione che sfida la morte. ? Un successo decennale reso possibile dal forte gemellaggio tra le associazioni abruzzesi e napoletane, con il patrocinio della Municipalità 3 - Comune di Napoli e la presenza del - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, Magi (Sumai): "Riforma responsabilità professionale una necessità" - "I medici avrebbero la necessità di lavorare nella maniera più tranquilla possibile, senza pensare allo sfilare delle toghe dietro, come accade in gran parte d’Europ ... Segnala msn.com
Acn Specialistica Ambulatoriale, firmato l’accordo. Magi (Sumai): “In arrivo miglioramenti normativi ed economici” - Magi parla di “un passo avanti verso la conferma il ruolo fondamentale dei medici specialisti ambulatoriali e medici di medicina generale nel Ssn”. quotidianosanita.it scrive
Sanità: Magi (Sumai), ‘Ssn abolisce diseguaglianze ma va riformato’ - “Il nostro Sistema sanitario nazionale è un’importante conquista di democrazia. msn.com scrive