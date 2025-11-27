Sanità Magi Sumai | Riforma responsabilità professionale una necessità

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Medicina difensiva costa 13 miliardi. Senza fondo risarcimenti i cittadini restano senza garanzie' Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "I medici avrebbero la necessità di lavorare nella maniera più tranquilla possibile, senza pensare allo sfilare delle toghe dietro, come accade in gran parte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanit224 magi sumai riforma responsabilit224 professionale una necessit224

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Magi (Sumai): "Riforma responsabilità professionale una necessità"

News recenti che potrebbero piacerti

sanit224 magi sumai riformaSanità, Magi (Sumai): “Riforma responsabilità professionale una necessità” - (Adnkronos) – “I medici avrebbero la necessità di lavorare nella maniera più tranquilla possibile, senza pensare allo sfilare delle toghe dietro, come accade in gran parte d’Europa. Riporta msn.com

Acn Specialistica Ambulatoriale, firmato l’accordo. Magi (Sumai): “In arrivo miglioramenti normativi ed economici” - Magi parla di “un passo avanti verso la conferma il ruolo fondamentale dei medici specialisti ambulatoriali e medici di medicina generale nel Ssn”. Riporta quotidianosanita.it

Sanità: Magi (Sumai), ‘Ssn abolisce diseguaglianze ma va riformato’ - “Il nostro Sistema sanitario nazionale è un’importante conquista di democrazia. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Magi Sumai Riforma