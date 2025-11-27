Sanità Magi Sumai | Riforma responsabilità professionale una necessità
'Medicina difensiva costa 13 miliardi. Senza fondo risarcimenti i cittadini restano senza garanzie' Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "I medici avrebbero la necessità di lavorare nella maniera più tranquilla possibile, senza pensare allo sfilare delle toghe dietro, come accade in gran parte.
Sanità, Magi (Sumai): “Riforma responsabilità professionale una necessità” Vai su X
10 ANNI DI MAGIA: Rione Sanità e la Processione che sfida la morte. ? Un successo decennale reso possibile dal forte gemellaggio tra le associazioni abruzzesi e napoletane, con il patrocinio della Municipalità 3 - Comune di Napoli e la presenza del - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, Magi (Sumai): “Riforma responsabilità professionale una necessità” - (Adnkronos) – “I medici avrebbero la necessità di lavorare nella maniera più tranquilla possibile, senza pensare allo sfilare delle toghe dietro, come accade in gran parte d’Europa. Riporta msn.com
Acn Specialistica Ambulatoriale, firmato l’accordo. Magi (Sumai): “In arrivo miglioramenti normativi ed economici” - Magi parla di “un passo avanti verso la conferma il ruolo fondamentale dei medici specialisti ambulatoriali e medici di medicina generale nel Ssn”. Riporta quotidianosanita.it
Sanità: Magi (Sumai), ‘Ssn abolisce diseguaglianze ma va riformato’ - “Il nostro Sistema sanitario nazionale è un’importante conquista di democrazia. Da msn.com