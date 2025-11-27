Sanità Catania si conferma polo d’eccellenza oftalmologica italiana

Centro Catanese di Medicina e Chirurgia e Hospital Seven «IL TRAPIANTO È L'INIZIO DI UN NUOVO PERCORSO PER IL PAZIENTE, SERVE ALTA QUALITÀ NELLA CURA DELLE PROBLEMATICHE CORNEALI» Nella Clinica catanese dal 2023 sono stati eseguiti oltre 100 trapianti di Cornea Catania si conferma ancora una volta polo dell'eccellenza oftalmologica italiana. Lo  Stage teorico-pratico di Chirurgia della Cornea, organizzato dal  CCMC – Centro Catanese di Medicina e Chirurgia  e da  H7 – Hospital Seven, ha riunito specialisti provenienti da Centri di alta specializzazione di tutta Italia, offrendo una giornata di confronto ad altissimo livello, tra teoria, pianificazione chirurgica e live-surgery.

