Migliorano screening e assistenza sul territorio ma tempi di attesa per interventi e pronto soccorso restano critici. È la fotografia scattata da Agenas della sanità italiana. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Sanità, Agenas: sempre più crisi nei pronto soccorso