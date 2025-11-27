Sanità Agenas | sempre più crisi nei pronto soccorso
Migliorano screening e assistenza sul territorio ma tempi di attesa per interventi e pronto soccorso restano critici. È la fotografia scattata da Agenas della sanità italiana. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
