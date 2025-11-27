Sanità a misura di donna | bollini rosa per gli ospedali di Cantù e San Fermo

Quicomo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Asst Lariana conquista ancora una volta il massimo riconoscimento della Fondazione Onda ETS: per il biennio 2026-2027 gli ospedali Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e Sant’Antonio Abate di Cantù hanno ricevuto tre Bollini Rosa, il livello più alto attribuito agli ospedali che garantiscono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

