Sandro Ruotolo | Fico saprà rinnovare Sarà la squadra di una coalizione non quella di un solo uomo

L'europarlamentare Pd Ruotolo rivendica il metodo del campo largo, critica gli errori di Meloni & co.: "Autonomia differenziata e quel 'saltarello' hanno indignato i campani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vomero, stamattina. Passeggiata con Sandro Ruotolo e Francesca Amirante tra chioschi storici, negozi, fermate della metro. Abbiamo ascoltato residenti e commercianti: sanità di prossimità, mobilità affidabile, spazi pubblici curati e cultura che anima i quartier - facebook.com Vai su Facebook

Campania, Ruotolo avverte il centrodestra: "Non si condonano né case né uomini" - Il responsabile comunicazione del Partito Democratico interviene dopo la recente polemica che ha coinvolto il candidato governatore del centrosinistra in Campania Roberto Fico, reo di criticare (a ... Lo riporta tag24.it

Campania, Sandro Ruotolo: “Il patto su De Luca jr è una ferita. Ma ormai l’era del padre è finita” - Non nasconde il prezzo politico e umano dell’accordo, anzi: “Mi ha provocato una ferita, io e gli altri amici che abbiamo sostenuto Elly Schlein non siamo certo contenti”. Riporta ilfattoquotidiano.it

Campania, per Ruotolo il patto con De Luca è ‘una ferita’? Per noi campani è un’offesa personale - I Greci avevano scolpito nella pietra del pensiero un monito che attraversa i secoli: µ?d?? ??a? ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it